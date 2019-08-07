Mahalleler cıvıl cıvıl

BUGÜN NELER OLDU

sonu 5 ayrı mahallede düzenlenen Yaz Akşamı Şenlikleri ve Mahalle Şenlikleri ile Altındağlılar unutulmaz akşamlar yaşadı. Altındağ Belediyesi'nce; Gültepe, Battalgazi, Aydınlıkevler mahallelerinde gerçekleşen Yaz Akşamı Şenlikleri'nde çocuklar palyaço, Pamuk Prenses ve illüzyon gösterileriyle eğlenirken, büyükler ise Şampiyon ve Müslüm filmlerini seyretti. Zübeyde Hanım ve Karapürçek mahalleleri ise "Mahalle Şenlikleri" ile şenlendi. Çocuklar alanlara kurulan oyuncaklarla vakit geçirirken, mahalleliler de düzenlenen yarışmalar ve çekilişlerle birbirinden güzel hediyelerin sahibi oldu