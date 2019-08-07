Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Mahalleler cıvıl cıvıl

Mahalleler cıvıl cıvıl

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Mahalleler cıvıl cıvıl
HAFTA sonu 5 ayrı mahallede düzenlenen Yaz Akşamı Şenlikleri ve Mahalle Şenlikleri ile Altındağlılar unutulmaz akşamlar yaşadı. Altındağ Belediyesi'nce; Gültepe, Battalgazi, Aydınlıkevler mahallelerinde gerçekleşen Yaz Akşamı Şenlikleri'nde çocuklar palyaço, Pamuk Prenses ve illüzyon gösterileriyle eğlenirken, büyükler ise Şampiyon ve Müslüm filmlerini seyretti. Zübeyde Hanım ve Karapürçek mahalleleri ise "Mahalle Şenlikleri" ile şenlendi. Çocuklar alanlara kurulan oyuncaklarla vakit geçirirken, mahalleliler de düzenlenen yarışmalar ve çekilişlerle birbirinden güzel hediyelerin sahibi oldu
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mahalleler cıvıl cıvıl
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN