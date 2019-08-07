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Milletvekilli Aydın: Zor dönemi atlattık

Giriş Tarihi: 7.8.2019
Milletvekilli Aydın: Zor dönemi atlattık
AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın; faizlerin düşmesi sonrası kurların iddia edilenin aksine düşüş sürecine girdiğini, faizdeki gerileme paralelinde enflasyonda da düşüşün hızlanacağını söyledi. Dış ticaret açığı ve cari açığın da hızla gerileme trendinde olduğuna dikkat çeken Aydın, "Hükümetimizin aldığı yerinde önlemlerle ekonomimiz sıkıntılı dönemi geride bırakıyor " dedi. Aydın, faiz, döviz ve dış ticaret açığındaki düşüşlerin ekonomimizin sağlıklı bir rotaya ve canlanma sürecine girdiğinin göstergesi olduğunu belirtti.
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Milletvekilli Aydın: Zor dönemi atlattık
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