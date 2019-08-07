Ted koleji’nden olimpiyat gururu

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mete Hergül, 30 Temmuz-05 Ağustos'ta Hong Hong, Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenen IGEO 2019 Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları'nda bireysel dalda aldığı bronz madalya ile ülkemize bu alanda ilk kez olimpiyat gururunu yaşattı. Yaklaşık 40 ülkeden 250 öğrencinin katıldığı orta öğretim seviyesinde coğrafya alanındaki en önemli yarışma olan IGEO, Uluslararası Coğrafya Birliği'nin en önemli etkinliklerinden de biri.

İLK MADALYA

Bu yıl Hong Kong'da düzenlenen olimpiyatlara ülkemizden, dört kişiden oluşan Ulusal Coğrafya Takımı katıldı. Ulusal Takımda yer alan TED Ankara Koleji öğrencisi Mete Hergül, bireysel olarak elde ettiği başarı ile hem okuluna hem de ülkesine ilk kez madalyayı getirdi. Mete Hergül, 2017 yılında da BIGEO 2017 3. Balkan Coğrafya Olimpiyatları'na katılmış ve gümüş madalya kazanmıştı. TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü Sevinç Atabay başarıya ilişkin yaptığı açıklamada "Öğrencilerimiz gerek Balkan Olimpiyatları'nda gerekse Uluslararası Olimpiyatlarda birçok kez ülkemizi temsil ettiler. Uluslararası Olimpiyat başarısını da ülkemize kazandırmış olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz" dedi.