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Altındağ’da okullar yenileniyor

Giriş Tarihi: 8.8.2019
Altındağ’da okullar yenileniyor
Altındağlı çocukların daha iyi ve daha temiz bir ortamda eğitim alması için Altındağ Belediyesi, ilçedeki okullarda tadilat çalışması başlattı. Yıl boyunca eğitime verdiği desteği sürdüren Altındağ Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin temiz okullarda eğitim görmeleri için 9 okulda tadilat çalışması başlattı. Okulların iç ve dış cephe boyalarını yenileyen ekipler, derslikleri de büyük bir titizlikle boyuyor. Ekipler sıvası dökülen yerlerin onarımını da yaparak okulları pırıl pırıl hale getiriyor.
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Altındağ’da okullar yenileniyor
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