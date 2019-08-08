Başkentin Sümela’sı yok oluyor

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Tarihi zenginlikleriyle tüm dünyanın ilgisini çeken Sümela Manastırı'na benzerliğiyle bilinen tarihi Alicin Manastırı turizme kazandırılmayı bekliyor. Kızılcahamam'da bulunan manastır görenleri hayran bırakıyor. Sınırları içerisinde birçok tarihi eseri barındıran Ankara'nın bir tarihi dokusu da Kızılcahamam'da ortaya çıktı. Ankara'yı turizm açısından daha ileriye taşıması beklenen Alicin Manastırı'nın kapsamlı bir restorasyona ihtiyacı var. Dik bir yamaç üzerine inşa edilen Alicin Manastırı'nın geçmişi hakkında net bilgiler bulunmuyor olması bu manastırı daha da gizemli kılıyor. Yöre halkı tarafından anlatılan rivayete göre, zamanında keşişler bu manastırda gizlenerek ibadet ediyordu. Define avcılarının da yıllar boyu hedefinde olan tarihi manastır, bugün yok olma tehlikesi altında. Alicin Manastırı ile ilgili araştırmalar yapan Şehir Tarihçisi Abdülkerim Erdoğan, tarihi manastıra ilişkin, "Yapının içerisinde yapının yapılış amacıyla ilgili bilgi verecek bir ize rastlanılmadı. Tam karşısında Asarkale var. Çeltikçi Asarkale SİT alanı olarak ilan edildi ama turizme de kazandırılması gerekiyor. Manastır, Çeltikçi Asarkalesi ile arasında bağlantı kurularak güzel bir turizm alanı oluşturulabilir" dedi.