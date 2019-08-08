Bıçakçılarda bayram mesaisi

BUGÜN NELER OLDU

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm sektörlerde hareketlilik başlıyor. Vatandaşlar bayram için son hazırlıklarını yaparken hareketliliğin en çok yaşandığı sektörlerin başında bıçakçılar geliyor. Ulus Sobacılar Çarşısı'nda da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yoğun mesai harcanıyor. Kurban kesiminde kullanacakları aletleri biletmek isteyen vatandaşlar, bıçak ve satırlarını ustalara emanet ediyor. Sıraya alınan bıçak ve satırlar, ustalar tarafından bıçak bileme aletlerinde özenle bilenerek kurbana hazırlanıyor. Ustalar günde binlerce bıçak bilerken, fiyatları 3 ile 5 lira arasında değişiyor. Bayram öncesi satılan bıçak sayıları da gün geçtikçe artıyor. Vatandaşlara Kurban Bayramı'nda yaşanabilecek talihsizliklere karşı işi ustalara bırakılması hatırlatıldı."Hayvanaeziyet çektirmemek için bıçakları özenle biliyoruz" diyen Cemil Şerifoğlu, "25 yıldır bıçak işiyle uğraşıyorum. Biz Türkler işlerimizi son günlere bırakırız. Bayram yaklaşıyor, bileme işlerini vatandaşlarımız son günlere bırakmasın. Kurban Bayramı öncesinde işlerimiz yoğun olur"dedi. Elvan Tokel ise, "Bıçak bileme geçen yıla oranla azaldı fakat bayram zamanlarında yoğunluk hafta başından başlar. Arife Günü aşırı yoğun olur. Yoğunluktan dolayı biz vatandaşlara bıçaklarını önceden getirmelerini söylüyoruz" diye konuştu