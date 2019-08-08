Binlerce zehirli ürün ele geçirildi

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ülkeye girişinde gümrük işlemine tabi olmayan ve zehirli kimyasal maddeler içeren insanların ölümüne neden olabilecek çeşitli içerikli binlerce ürün ele geçirdi. Kahramankazan'da Sercem O. ile Ahmet A. isimli kişilere ait 2 ayrı depoya teknik ve fiziki takibin ardından operasyon gerçekleştirildi.Depolardayapılan aramalarda 13 bin 176 adet uyku hapı, 76 bin 90 adet enerji içeceği, 38 bin 200 cinsel içerikli hap, 35 bin adet cinsel içerikli jel ve 162 bin 466 adet çeşitli içerikli ürüne el konuldu. Ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı'nın denetimlerinden kaçırıldığı ortaya çıktı. Sercem O., Ahmet A. ve Yaşar E. , savcılığa sevk edildi.