Bu da Çankaya Belediyesi’ndeki eş-dost listesi

BUGÜN NELER OLDU

Sondönemde Türkiye'de CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarını konuşuyordu. Bu tepkileri arttıracak başka atamalar da Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'nden çıktı. Şaban Sevinç'in eşi Selma Sevinç'in de Çankaya BELDE A.Ş. yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan vekili olması dikkat çekti. Ayrıca Çankaya Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Kaya ve Gülsün Bor Güner'in belediyede görev yaparken bir yandan da belediye şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olması yine "huzur hakkı" iddialarını gündeme geldi.