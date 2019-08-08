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Bu da ’ndeki eş-dost listesi

Giriş Tarihi: 8.8.2019
Bu da Çankaya Belediyesi’ndeki eş-dost listesi
Son dönemde Türkiye'de CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarını konuşuyordu. Bu tepkileri arttıracak başka atamalar da Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'nden çıktı. Şaban Sevinç'in eşi Selma Sevinç'in de Çankaya BELDE A.Ş. yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan vekili olması dikkat çekti. Ayrıca Çankaya Belediye Başkan Yardımcıları Nafiz Kaya ve Gülsün Bor Güner'in belediyede görev yaparken bir yandan da belediye şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olması yine "huzur hakkı" iddialarını gündeme geldi.
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Bu da Çankaya Belediyesi’ndeki eş-dost listesi
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