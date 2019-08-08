Halk Ekmek Mansur Yavaş’ı yalanladı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı ilk toplantısına bayram ikramiyeleri yine gündem oldu. "Halk Ekmek zarar ediyor" diyen Yavaş'ın yalanı ortaya çıktı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Yıllardır belediye işçilerine verilen bayram ikramiyeleri ilk kez CHP'li başka döneminde verilmedi. Belediyenin ilk kez kâr ettiğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, işçilerin ikramiyelerinden kısarak kar sağladı. AK Parti Belediye Meclis üyesi Sinan Burhan'ın "İşçinin verilmeyen ikramiyelerini neden ödemiyorsunuz" sözlerine Mansur Yavaş, "Şirketleri vermiyorsunuz, ikramiyeleri öde diyorsunuz. Önce şirketleri verin kardeşim. Halk Ekmek zarar ediyor" sözleriyle karşılık verdi. Halk Ekmek şirketi geçen bayramda da bu bayramda da işçilerinin ikramiyeleri yatırdı.