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Hiroşima saldırılarında ölenler anıldı

Giriş Tarihi: 8.8.2019
Hiroşima saldırılarında ölenler anıldı
Hiroşima ve Nagazaki'deki atom bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından Japonya Büyükelçiliği önüne karanfil bırakılarak anıldı. 6 Ağustos 1945'teki saldırının yıl dönümünde Japonya Büyükelçiliği önünde açıklama yapan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir, "Atom bombasının atıldığı gün, son yüzyılın en büyük kırılma noktalarından birinin yaşandığı gündür. ABD nükleer bir saldırı gerçekleştirmişti. Japon halkının yaşadığı bu büyük acının yıldönümünde bu olayın sorumlularını haykırmak güzel bir gelecek için boynumuzun borcudur. Geçmişte olduğu gibi Japonya halkının yanında olacağımızı belirtmek isteriz" dedi.
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Hiroşima saldırılarında ölenler anıldı
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