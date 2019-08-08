Küçük müfettişler bisikletlerine kavuştu

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İçişleriBakanlığınca başlatılan "Dikkat sizden notlar bizden" projesi kapsamında, Ramazan Bayramı tatili süresince karayollarında seyahat eden sürücü anne ve babalarına not vererek karne dolduran başkentli 18 çocuğa bisiklet hediye edildi. Sürücülerin kurallara uymaları, çocuklarda trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacıyla hedef kitle olan ilköğretim öğrencilerine Ramazan Bayramı tatili süresince yürütülen trafik kontrollerinde, ailelerini trafikte değerlendirmeleri amacıyla 2 milyon karne dağıtıldı.Çocukların doldurup İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığının "Dikkat sizden notlar bizden" projesi ile sosyal medya hesaplarına gönderdiği karnelerden en çok beğeni alan 100 öğrenciye bakanlık tarafından bisiklet hediye edildi. Bu kapsamda, Ankara'da ikamet eden ve bisiklet almaya hak kazanan 18 öğrenci için Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.