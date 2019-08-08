Kurban Bayramı öncesi sıkı denetim

BUGÜN NELER OLDU

PursaklarBelediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde iş yerleri ve marketler denetlendi. Denetimlerde mevzuatın ön gördüğü hükümleri esas alarak, genel hijyen, ruhsat kontrolü, fiziksel ve teknik koşullar ile iş yerlerinde fiyat tarifesinin bulunup bulunmadığına, marketlerde ise özellikle son kullanma tarihinin geçip geçmediğine dikkat ediliyor. Evrakları bulunmayan ya da eksik olan iş yerlerine cezai işlemler uygulandı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz özveriyle 7 gün 24 saat kesintisiz çalışıyor. Bu denetimlerle hem vatandaşımız hem de esnafımız için birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun denetimlerimizi büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Tüm şikayetler ekiplerimizce mutlaka değerlendiriliyor. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri için bayram boyunca da görevlerinin başında olacaktır" diye konuştu.