Otomobilinde vurulan şahıs hayatını kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

Kırıkkale'nınYahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi 254. Sokak'ta, otomobilin içinde alacak- verecek meselesinden dolayı 3 arkadaş arasında çıkan kavga kanlı bitti. Tartışmanın büyümesiyle birlikte H.K. (26) isimli şahıs, tabancasıyla Atalay Pekdoğan'ı (33) başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Pekdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, cinayetin işlendiği otomobilde inceleme başlattı. M.K. ile olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi H.K. gözaltına alındı. Pekdoğan'ın eşi ise sinir krizi geçirdi. Ölen şahsın cesedi hastane morguna kaldırıldı.