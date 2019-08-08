Polisten kaçarken Çubuk Çayı’na düştü

BUGÜN NELER OLDU

Keçiören Kalaba Mahallesi'nde alkollü trafiğe çıktığı öne sürülen Adem K., Atatürk Caddesi'nde trafik polislerinin çevirme yaptığını gördü. Aracını yol kenarına bırakan Adem K., koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Polis ve yaya devriye görevindeki çarşı bekçileri şüpheli durum üzerine Adem K.'yı takip etti. Ekipler, Çubuk Çayı'nın kenarındaki bir kafeye saklanan şüphelinin peşinden içeri girdi. Bu sırada panikleyen Adem K., dengesini yitirerek yaklaşık 5 metre yükseklikten Çubuk Çayı'na düştü. Çayın kenarındaki toprak alana sırt üstü düşen Adem K., bir süre hareketsiz kaldı.Polisler, ayağı kırılan şüpheliyi hareket etmemesi konusunda uyardıktan sonra yardım çağırdı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yoldan geçen Suriye uyruklu Ubeyd Amandu, çalışmalara katılıp, sarkıtılan merdivenle aşağı indi. Sağlık ekiplerinin sedye getirmesini beklemeyen Amandu, Adem K.'yı sırtına alarak yukarı çıkardı.Adem K.'nın ilk müdahalesi, olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Şüpheli, polis ekiplerinin ismini sorması üzerine adını hatırlamadığını söyledi. Adem K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Çaya düşen Adem K.'yı sırtında taşıyarak yukarı çıkaran Ubeyd Amandu, yürürken çaya düşen kişiyi gördüğünü ve yardım ettiğini söyledi.