Taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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MamakGülveren Mahallesi'nde meydana gelen kazada Plevne Caddesi üzerinden Gültepe Caddesi'ne dönen Ferhat Onur yönetimindeki taksi, iddiaya göre Plevne Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Baykuş yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan 4 yaralıyı bulundukları yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri, her 2 araçtaki toplam 5 yaralıyı, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi