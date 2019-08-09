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’da açılacak

Giriş Tarihi: 9.8.2019
TÜRK Hava Kurumu (THK) ve TRtest tarafından Ankara'da açılacak Havacılık Test Merkezi için iş birliği imzalandı. THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, "Bu kuruluş Türkiye'nin giderek artan gelişmelerini test ve sertifikasyonunu yaparak uluslararası arenada kabul görecek hale getirmeye uğraşıyor" dedi. Ankara'da açılacak Havacılık Test Merkezi için THK ile TRtest arasında imza töreni düzenlendi. Törene, THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu ile TRtest Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin katıldı.
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Ankara’da Havacılık Test Merkezi açılacak
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