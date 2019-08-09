Çınarlar Tokyo vizesini kaptı

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JAPONYA'DA düzenlenen 470 Dünya Şampiyonası'nda 13. olan milli yelkenciler Deniz ve Ateş Çınar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.TÜRKIYE Yelken Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Enoshima Adası'nda gerçekleştirilen organizasyonda 25 ülkeden 52 ekip mücadele etti. Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünün sporcuları Çınar kardeşler, 13. olarak 470 sınıfında 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.