Eşini öldürüp intihar etti

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Kırıkkale'deSanayi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, alzaymır hastası Hacı Ceylan (76), tartıştığı eşi Nesibe Ceylan'ı (69) pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Edinilen bilgilere göre, olay sırasında evde bulunan torunları A.C., dışarı çıkarak komşularına haber verdi. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sokağın giriş ve çıkışları şeritle kapatıldı. Sinir krizi geçiren aile yakınlarını ise sağlık görevlileri sakinleştirdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.