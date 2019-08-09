Halk Kart’ta bayram havası

BUGÜN NELER OLDU

Vatandaşınindirimli alışveriş yapması için Yenimahalle Belediyesi'nin 2016 yılında hizmete sunduğu "HalkKart" Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Yenimahalle Belediyesi'nin hizmete sunduğu "Halk Kart" 100 bin kişiye ulaştı. Halk kartlı vatandaşlar, kart sayesinde belediyenin anlaşmalı olduğu 539 firmadan yüzde 2 ile yüzde 57 oranında indirim alıyor. Bayram öncesi bütçelerini indirimler sayesinde aşmayan Yenimahalleliler, sağlık, eğitim, gıda, giyim, çiçekçi, kuyumcu ve akaryakıt gibi birçok değişik sektörde indirimli hizmet alarak, hem bütçelerini koruyor hem de Yenimahalle esnafının işlerini canlandırıyor