Keçiören’de ibadethaneler gül kokuyor

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Vatandaşlarınhuzur içinde ibadet edebilmeleri için ilçedeki ibadethanelerin temizlik hizmetlerini üstlenen Keçiören Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ibadet yerlerindeki temizlik çalışmalarını tamamladı. Keçiören Belediyesi, ilçe de aralarında cami, mescit ve cemevlerinin de olduğu 260 ibadethanenin temizliğini yaparak Kurban Bayramı'na hazır hale getirdi. Halılardan raflara, duvarlarda asılı tablolardan avizelere kadar geniş çaplı bir şekilde başlatılan temizlik çalışmalarını, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde profesyonel bir ekip yürüttü. Camii ve mescitlerdeki halılar yerlerinden kaldırılmadan bulunduğu yerde yıkanarak temizlendi ve temizlik işlemleri tamamlandıktan sonra halılara gül suyu spreyleri sıkılarak güzel kokması sağlandı. "Temizlik imandandır" hadisini hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok çalışmalarla ilgili "Biz düzenli olarak bütün ibadethanelerimizin temizliklerini, halı yıkamalarını, pencere, avize temizliklerini gerçekleştiriyoruz. Yüce dinimiz, Müslümanları temizlik hususunda birçok görevle mükellef tutuyor. Bu manada dinimiz maddi temizlik, hükmi temizlik ve manevi temizlik konularına dikkat etmemizi emrediyor.