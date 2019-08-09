Kurban etlerini mutlaka dinlendirin

Etleri doğru muhafaza etmenin bilinmediğini aktaran Yalçındağ, "Kurbanı keser kesmez poşetlere doldurup, dolaba atıyor ve gezmeye çıkıyorlar. Bu nedenle kesilen kurban etlerinde yüzde 20 zayiat oluşuyor. Birçok et yanlış paketleme yüzünden bozuluyor, yanıyor veya yeşilleniyor. Soğutma işlemi yapılmadan üst üste etler poşete konulup, dolaba atılırsa işte o et kısa sürede çürür veya bozulur" diye konuştu. Evlere giren kurban etinin kesimi kadar muhafaza edilmesi de önem arz ediyor. Bu doğrultuda kurban etinin muhafazası ve değerlendirilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Kurban kesmeyi bilmeyenin bilene bırakmasını tavsiye eden Yalçındağ, "Dolu mideyle hayvana eziyet etmek günahtır. Kesimde kullanılacak aletlerin iyi olması gerekiyor. Bıçak, parçalamak için satır, bilemek için Masat dediğimiz alet, hayvanın derisini ve iç organlarını çıkarmak için çengel, hayvanı yatırdığımız zaman ayaklarının bağlanması için ip gerekiyor. Tekbir alıp alt kulak hizasından üst kulak hizasına kadar hayvana eziyet vermeden keskin bir bıçakla bir hamlede kesilmesi gerekiyor. 5-10 defa hayvanın boğazına bıçağı sürtmek eziyettir. Onun günahı kurbanın sevabının çok üstündedir. Bilmiyorsan bilene yaptır. Kasap dükkânları, marketlerin reyonlarında hazırlattırın" ifadelerini kullandı.

"KESİLDİKTEN SONRA..."

Kurban kesildikten sonra etlerin muhafazasında yanlış uygulamaların yapıldığını söyleyen Yalçındağ şöyle konuştu: "Dinimizin bir emri kurban kesmekse diğer bir emri de israfa neden olmamaktır. Bu hatalı kesim,parçalama ve saklama koşulları nedeniyle kurban etlerinin çok önemli bir bölümü kullanılamaz hale geliyor. Her yıl bizler bunları anlatsak da maalesef olumsuzluklarla karşı karşıya kalıyoruz. En büyük sıkıntıyı kurban etlerimizin kesildikten sonra soğumasını beklemeden yapılan parçalama sonucu gerçekleştiğini gördük. Sıcak iken parçalanıyor. Ve naylon torbalara ya da kovalara koyuluyor. Bu da çok kısa sürede bozulmasına neden olabiliyor. Hayvan vücut ısısını kaybettikten sonra parçalanması yapılabilecek en doğru şey."