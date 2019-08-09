Milliler’den taraftara destek çağrısı

TÜRKIYE Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 23 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ilişkin görüşlerine yer verilen Aylin Sarıoğlu, "Milli formayı giymek çok onur verici. Özellikle ülkemizde oynanacak olan Avrupa Şampiyonası'nda forma giyeceğim için çok gururluyum. Turnuvaya ev sahipliği yaptığımız için çok büyük bir taraftar desteğimiz olacak. Ankara taraftarı zaten bizi desteklemeyi çok seviyor. Onlarla daha güçlü hissediyoruz. Bu yüzden bizi desteklemeyi ihmal etmesinler. Bu turnuvada da onların desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



G.SARAY VE AKHİSARSPOR'DAN DESTEK

2019 TFF Süper Kupa Finali öncesinde Galatasaray ve Akhisarspor sahaya, Filenin Sultanları'nı destekleyen pankartlar ile çıktı. Eryaman Stadındaki Süper Kupa Final mücadesi öncesinde her iki takım da sahaya, 23 Ağustos-8 Eylül tarihinde Ankara'da yapılacak olan CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonasında boy gösterecek olan Filenin Sultanları'nı destekleyen pankartlar ile çıktı. Galatasaray, "Filenin Sultanlarına başarılar diliyoruz" pankartı ile sahaya gelirken, Akhisarspor ise, "Kadınlar Voleybol Şampiyonası Ankara'da" pankartı ile çıktı