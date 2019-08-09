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Otobüsçülerinden talebi

Giriş Tarihi: 9.8.2019
Otobüsçülerinden zam talebi
ANKARA Şehiriçi Özel Halk Otobüsçüleri Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Oda Başkanı Soydaş, yolcu taşıma ücretlerine zam yapılmasının artık kaçınılmaz hale geldiğini belirterek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, ücretlere acilen zam yapılması çağrısında bulundu. Başkan Soydaş, Yavaş'a, artan girdi maliyetleri oranında acilen ulaşım ücretine zam yapılması çağrısında bulundu. Soydaş, "Özel Halk Otobüsü Esnafımız uzun süredir ulaşıma zam yapılmaması, ücretsiz taşıma ve olağanüstü artan maliyetler nedeniyle zor durumdadır" dedi.
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Otobüsçülerinden zam talebi
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