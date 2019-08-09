Otomobılde kanlı infaz

Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Öz Günaydın Fırın'ın sahibi 2 çocuk babası Zinnur Erol otomobilinin içinde öldürüldü. Alınan bilgiye göre Erol'un aynı mahallede 'Deli Süleyman' lakaplı Süleyman Sağlam tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Süleyman Sağlam (55) Erol'u infaz ettikten sonra dolmuşa binip kaçtı. Süleyman Sağlam'a olay yerinden uzaklaştıktan sonra Karapürçek'te intihar etti.

ÖLDÜRDÜ KAÇTI

Olay, saat 15.30 sıralarında, Çankaya Ehlibeyt Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı'nda meydana geldi. İş insanı Zinnur Erol 06 FS 4804 plakalı otomobilini yol kenarına park etti. Otomobildeki Zinnur Erol ve Süleyman Sağlam, araçtan inerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Zinnur Erol, yeniden otomobiline binerek uzaklaşmak istedi. Bu sırada Süleyman Sağlam, yanındaki tabancayla Erol'a ateş açıp olay yerinden dolmuşa binerek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Zinnur Erol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Erol'un yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



ATO BAŞKANI OLAY YERİNDE

SALDIRININ duyulmasının ardından olay yerine Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve başkan vekili Halil İbrahim Yılmaz gelerek aileye destek oldu. Görgü tanıkları araç içerisinde yaşanan tartışmanın ardından bir kişinin dışarı çıktığını ve içerideki kişiyi silahı ile 3 el ateş ettiğini belirtti. İddiaya göre Sağlam'ın daha sonra silahı bir poşete koyarak olay yerinden dolmuşla uzaklaştı ve Altındağ'da intihar ettiği öğrenildi..