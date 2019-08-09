Tekerlekli Sandalye Ligi’nde İlyas Kaya’ya vefa sezonu

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TÜRKIYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre şubat ayında İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan tekerlekli sandalye basketbol hakemlerinden Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın isminin verildiği 2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol sezonunun fikstür çekimi, Ankara Turist Otel'de gerçekleştirildi. Fikstür çekimine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, federasyon yöneticileri ile ligde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı. İlyas Kaya Sezonu'nda Süper Lig, 28 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık'ta sona erecek. Sezonun ikinci yarı mücadelesi 19 Ocak-1 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak. Normal sezonun tamamlanmasının ardından 8 takımlı play-off maçları oynanacak. 1. Lig'de ise mücadeleler 12 Ekim 2019-5 Nisan 2020, 2. Lig'de 19 Ekim 2019-22 Mart 2020, 3. Lig'de ise 26 Ekim 2019-15 Mart 2020 tarihlerinde organize edilecek.