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Yenimahalle’de yaz akşamlarına konser molası

Giriş Tarihi: 9.8.2019
Yenimahalle’de yaz akşamlarına konser molası
YENIMAHALLE Belediyesi ilçe sakinlerinin kendi mahallelerinde yaz boyunca gönüllerince eğlenmeleri, güzel vakit geçirmeleri amacıyla açık hava sinema günlerinden sonra konserlere başladı. Yaz konserlerinin son durağı bu kez Serhat Mahallesi oldu. Serhat Pazar yerinde gerçekleşen konsere vatandaşlar, saatler öncesinden akın etti. Yenimahalle Kent Orkestrası'nın sahne aldığı konserde sanatçılar Aysel Yakupoğlu, Ersin Perçin ve Coşkun Koyuncu'yu dinlemeye gelen mahallelileri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yalnız bırakmadı.
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Yenimahalle’de yaz akşamlarına konser molası
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