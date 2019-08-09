Yenimahalle’de yaz akşamlarına konser molası

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi ilçe sakinlerinin kendi mahallelerinde yaz boyunca gönüllerince eğlenmeleri, güzel vakit geçirmeleri amacıyla açık hava sinema günlerinden sonra konserlere başladı. Yaz konserlerinin son durağı bu kez Serhat Mahallesi oldu. Serhat Pazar yerinde gerçekleşen konsere vatandaşlar, saatler öncesinden akın etti. Yenimahalle Kent Orkestrası'nın sahne aldığı konserde sanatçılar Aysel Yakupoğlu, Ersin Perçin ve Coşkun Koyuncu'yu dinlemeye gelen mahallelileri, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da yalnız bırakmadı.