7 ay sonra yemek yedi ve su içti

BUGÜN NELER OLDU

Amelıyatınzor ve nadir olduğunu belirten Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanı ve Doç. Doktor Erdal Yelkeler, "Nefes borusu ile yemek borusu arasındaki yırtıklara Trakea Özofagus diyoruz. Birçok büyük merkezde ulaşamayan hastalarımız için bu nefes darlığını ortadan kaldırmak için nefes borusuna delikler açılmasıdır. Hastamız yaklaşık 7 aydır nefes borusu ile yemek borusu arasında darlık arkasındaki açılan delik nedeniyle yaklaşık 7 aydır ağızdan sıvı alamıyor, yemek yiyemiyor vaziyette. Konuşma ve nefes darlığı vardı. Hastamız bize bu şekilde başvurdu. Hastamızı göğüs cerrahine yatırdık ve arkasından ameliyatımıza başlamış olduk" dedi. Hasta Ayşenur Varal, "7 ay sonra yemek ve su içmek çok güzel bir duygu" dedi.