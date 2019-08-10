Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > 7 ay sonra yemek yedi ve su içti

7 yedi ve su içti

Tedavi için ’ya gelen , ’nde başarılı ameliyat sonucunda 7 yedi, su içti ve düzgün nefes almaya başladı

Giriş Tarihi: 10.8.2019
7 ay sonra yemek yedi ve su içti
Amelıyatın zor ve nadir olduğunu belirten Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanı ve Doç. Doktor Erdal Yelkeler, "Nefes borusu ile yemek borusu arasındaki yırtıklara Trakea Özofagus diyoruz. Birçok büyük merkezde ulaşamayan hastalarımız için bu nefes darlığını ortadan kaldırmak için nefes borusuna delikler açılmasıdır. Hastamız yaklaşık 7 aydır nefes borusu ile yemek borusu arasında darlık arkasındaki açılan delik nedeniyle yaklaşık 7 aydır ağızdan sıvı alamıyor, yemek yiyemiyor vaziyette. Konuşma ve nefes darlığı vardı. Hastamız bize bu şekilde başvurdu. Hastamızı göğüs cerrahine yatırdık ve arkasından ameliyatımıza başlamış olduk" dedi. Hasta Ayşenur Varal, "7 ay sonra yemek ve su içmek çok güzel bir duygu" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
7 ay sonra yemek yedi ve su içti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN