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81 yaşındaki yaşlı kadını dolandırdı

Giriş Tarihi: 10.8.2019
81 yaşındaki yaşlı kadını dolandırdı
Beypazarı'nda 81 yaşındaki Dudu Güneş isimli yaşlı kadını kandırarak parasını çalan dolandırıcılar polis tarafından yakalandı. Mağdur kadına, "Banka kartın hırsızların eline geçti, paralarını biz koruma altına alacağız" gibi yalanlar söyleyerek kadının iki ayrı hesabındaki 90 bin TL'sini çekmesini sağlayan ve paralarını dolandıran vicdansızlar araçla ilçede enselendi. Yaşlı kadının yanına şüphe çekmemek için ekmek alarak giden hırsızlar, ekmekleri vererek poşete konulmuş paraları aldılar. O anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
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81 yaşındaki yaşlı kadını dolandırdı
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