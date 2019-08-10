Bayram sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye tarafından yönetilen Türkiye'nin öncü alışveriş merkezlerinden ANKAmall, Kurban Bayramı'nda çocukları birbirinden renkli atölyelerle karşılıyor. Bu yıl 20'nci yılını kutlayan AVM, çocuklar için hazırladığı Çocukça İşler Atölyeleri ile çocukları hem eğlendiriyor hem de üretmeye teşvik ediyor. 10 - 11 Ağustos tarihlerinde saat 14.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek atölyelerde çocuklar plaktan saat yapımını öğrenecekler. Çocuklar, yaratıcılıklarını ve hayal dünyalarını geliştirirken, nitelikli zaman geçirerek farklı becerilerini ortaya koyabilecekler. Her hafta sonu gerçekleşecek olan atölyelere katılım ücretsiz olacak.