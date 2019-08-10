Bayramınız hastanede bitmesin

Kurban Bayramı'nda beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Gönen, kurbanın satın alınması, etinin saklanması ve pişirilmesi işlemlerinin öneminin unutulmaması gerektiğini belirtti. Gönen, "Sağlıklı bireyler bile dikkatli beslenmediğinde sindirim problemleri, midede şişkinlik, ağrı, kabızlık, kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesi gibi sağlık problemleriyle karşılaşabilirler. Bayramda sağlıklı beslenerek, bu güzel günleri çok daha keyifli hale getirebilirsiniz "dedi. Ete kurban gidilmemesi için sağlıklı beslenme kurallarına uyulmasını tavsiye etti.

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Gönen, bayramda sağlıklı beslenmenin tüyolarını da verdi. Kurban Bayramı'nda genellikle kavurmalı kahvaltılar öne çıkar diyen Gönen, "İlk kahvaltıyı kurban etiyle yapmak doğru değil. Etin kesildikten sonra hemen tüketilmesi gerekiyor. Ölüm katılığı nedeniyle et bu esnada yeterince lezzetli ve yumuşak olmaz, pişme süresini uzatır. Sindirim ile ilgili problemlere neden olabilir. Bu nedenle etler en az 24 saat bekletilmeli, daha sonra tüketilmelidir" dedi. Gönen, ara öğün yapmak metabolizma hızının düşmesine ve bir sonraki öğünde fazla miktarda yemek tüketmenize, bunun sonucunda tansiyon yükselmesi, kalp çarpıntısı gibi sağlık problemlerinin oluşmasına engel olur. Bu sebeple Bayramınız hastanede son bulmasın diyerek vatandaşları uyardı.