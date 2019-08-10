Hedefimiz ilk 10

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, yapılan iki kampın kendileri açısından çok iyi geçtiğini söyledi. Çalışmalarının iyi bir seviyede devam ettiğini kaydeden Kaplan, "Tek şanssızlığımız Diallo'nun kampta kolunun kırılmasıydı. Onun dışında hiçbir problem yaşamadık. Yaptığımız 5 hazırlık maçı da bizim için iyi geçti. Takım içerisinde birlik ve beraberlik var. İyi bir aile olduk. Ağabey olarak gördüğümüz futbolcuların yeni gelenlere çok büyük desteği oldu. Kulübün yapısını iyi bilenlerden birisi olduğum için hiçbir zorluk çekmedik. Çok karakterli oyuncuların bir araya geldiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. Transfer için iki bölge belirlediklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Bir tanesi bugün ya da yarın aramıza katılacak. Diğer transferimizde hafta sonuna kadar yetişebilir. Elimizdeki mevcut kadroyu da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Birçok kulüpte maddi sıkıntılardan dolayı transferler ağır gitti. Ama biz Gençlerbirliği olarak transferde bir adım öndeyiz diye düşünüyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuz her ne dediysek 'Tamam' dediler. Dokuza yakın transfer yaptık. İki tane daha arkadaşımızı aramıza katacağız. Yabancı sayısını fazla tutmak istemiyoruz. Çünkü elimizde ki genç oyuncularımızı da kullanmak istiyoruz. Geçen sezon bu takımda genç olup oynayan arkadaşlarımız var. Onlardan da faydalanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. ALTYAPIMIZ ÇOK İYİ

Özellikle Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir ve genç futbolculadan yararlanmak istediğini vurgulayan Kaplan, sözlerine şöyle devam etti: "Mert ve Berat iyi bir sezon geçirdi. Lige bu iki futbolcumuz ile başlamak istiyoruz. Arkalarından gelen genç oyuncularımızda bizim inandığımız ve güvendiğimiz arkadaşlarımız. Onlar da geçen sezon Hacettepe'de iyi bir sezon geçirdiler. 2003 doğumlu olan Abdullah Şahindere var. Gençlerbirliği'nin altyapısının iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Uzun vadede bu futbolculardan faydalanmak istiyoruz. Yerli oyunculara daha fazla şans vereceğiz. Ama elimizde Sessegnon gibi bir kaptanımız var. O da çok iyi durumda. Özellikle Fransa kökenli takımlardan aldığımız için aynı dili konuşan çok oyuncumuz oldu. Bu oyuncuların bize çok katkısı olacağını düşünüyorum. Gençlerbirliği olarak ligde genç, dinamik, ses getiren bir takım olmak istiyoruz."



TARAFTARA LAYIK OLACAĞIZ

UZUN yıllar Süper Lig'de kalmak istediklerini söyleyen Kaplan, "Hedefimiz, ligi ilk 10 içerisinde bitirmek. Fakat alacağımız puanlar bizi nereye götürür ona da bakmak lazım. Şunu hep söylüyorum. Gençlerbirliği sıkıntısı olmayan, oturmuş bir kulüp. Geçmişte Süper Lig'de çok güzel işler yapmış bir camia. Uzun yıllar sonra ligden düşüp bir sene sonra tekrar çıkan bir kulüp. Başkanımız Murat Cavcav'ın burada çok büyük emekleri var. Biz uzun yıllar Süper Lig'de kalıp hem rahmetli başkanımıza layık olacak bir Gençlerbirliği, hem de camiamıza iyi bir Gençlerbirliği izlettirmek istiyoruz. Gençlerbirliği taraftarı çok değerli bir taraftar grubu. Biz onlara layık olmaya çalışacağız." dedi.