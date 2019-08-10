Keçiören’de bayram mesaisi

BUGÜN NELER OLDU

Keçıören Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı'nda temizlik personeli ve araçlarının bayram boyu kesintisiz çalışacağı bilgisini verdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşın alışverişini yaptığı pazar yerlerinin temizliğine ise ayrı bir özen gösterildiğini söyledi. Pırıl pırıl bir Keçiören adına Kurban bayramı öncesi ve sonrası için Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 680 personel görevlendirildi. Keçiörenli'ye hizmet veren tüm Pazar yerleri de pazar tezgahlarının kaldırılmasının hemen sonrasında temizlenerek hijyenik hale getiriliyor. Pazar yerlerinde biriken atıklar kaldırılarak, yerler deterjanlı su ile yıkanıyor.