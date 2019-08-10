Kızılcahamam’dan Pursaklar’a atandı

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yılında Kızılcahamam kaymakamı olarak görev yapan Mehmet Yıldız'ın ataması Pursaklar ilçe kaymakamlığına yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi. 5 yıl boyunca Kızılcahamam'da hizmet yapan ve 'Fahri Kızılcahamamlı' unvanını alan Mehmet Yıldız'dan boşalan Kızılcahamam Kaymakamlığı'na, Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy'un atandığı öğrenildi.