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Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

Giriş Tarihi: 10.8.2019
Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
MEZARLIKLAR, bayrama sayılı günler kala Mamak Belediyesi ekiplerince temizlenerek daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlayan Mamak Belediyesi, mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıkları temizliyor. Mezarlıkların bakım çalışmasını her bayram öncesi gerçekleştirdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.
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Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor
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