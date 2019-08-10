Yeğenini işten çıkardı diye öldürdü

Deli Süleyman" lakaplı Süleyman Sağlam tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ankara Ticaret Odası (ATO) meclis üyesi iş adamı Zinnur Erol(48) gözyaşları içinde toprağa verildi. Süleyman Sağlam'ın eşinin ise kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle cinayetten bir gün önce polise sığındığı ortaya çıktı. İfadesinde can güvenliğinin bulunmadığını söyleyen Sağlam'ın eşinin, sığınma evine alınarak devlet koruması altında olduğu öğrenildi. Polis, cinayette bir gün önce yaşanan bu aile şiddetinin saldırıyla bir bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.

YEĞENİ İŞTEN ÇIKARILINCA…

Ayrıca olaydan önce Sağlam ile Erol'un dükkândan beraber ayrıldığı ortaya çıktı. Geçen yıldan bu yana Erol ile Sağlam'ın husumetli olduğu, sebebinin ise Sağlam'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Sağlam'ın yeğeni geçen yıl Erol'un dükkânında işe başladı. Ekmek yaptığı sırada içerisine cam kırıkları atmasından sonra Erol, Sağlam'ın yeğenini işten çıkardı. Erol ile Sağlam'ın o gün bugündür husumetli olduğu öğrenildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve meslektaşlarının yanı sıra Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran, Başkan vekili Halil İbrahim Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri, meclis ve komite üyeleri katıldı.