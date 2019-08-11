5 gecekondu küle döndü

BUGÜN NELER OLDU

kimliği belirsiz kişilerin yaktığı ateş 5 gecekonduyu küle çevirdi. Edinilen bilgiye göre, Altındağ'da bulunan gecekondu bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce yakılan ateş büyüdü. Gecekondulara sıçrayan alevler 3'ü metruk 2'si dolu gecekonduyu küle çevirdi. Alevler gecekondulara sıçradığı sırada uyuduğunu söyleyen İsmail Güngör, komşularının kapıyı çalmasıyla dışarı çıkabildiğini söyledi. Komşularının alevleri fark edip Güngör'ü uyandırması olası facianın önüne geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası can ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.