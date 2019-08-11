8 yaşında “8’de 8” ıle Avrupa şampiyonu oldu

Slovakya'nın ?Bratislava kentinde düzenlenen 2019 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Satranç Milli Takımı, Türkiye'ye erken 'bayram hediyesi' verdi. 48 ülkeden bin 306 sporcunun mücadele ettiği ve 218 unvanlı satranç sporcusunun kıyasıya yarıştığı şampiyonada, 8 yaş genel kategoride mücadele eden Yağız Kaan Erdoğmuş 8'de 8 yaparak son tura kalmadan altın madalyaya uzandı. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, genç sporcuların uluslararası başarılarının Türk satrancının geleceği için çok önemli olduğunu söyledi.

ALT YAPININ ESERİ

Yağız'ın Avrupa şampiyonluğunu değerlendiren Tulay, "Uluslararası başarılarımız tesadüf değil. Türk satranç ailesi olarak uzun yıllardır büyük emek harcayarak, her yaş kategorisine, okul öncesi eğitimden, üniversiteye özel projelerle çocuklarımızı satrançla buluşturuyoruz. Çocuklarımız da marşımızı dünyaya dinletiyor" dedi.