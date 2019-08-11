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İtfaiyesi’nden tatil ve bayram uyarısı

Giriş Tarihi: 11.8.2019
Ankara İtfaiyesi’nden tatil ve bayram uyarısı
ANKARA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, tatil sezonunun açılmasıyla birlikte sahil kentlerine gitmeyi planlayan Başkentlilere, "Gözünüz arkada kalmasın, tatiliniz kabusa dönmesin. Evlerinizde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için tüm önlemleri almadan yola çıkmayın" uyarısında bulundu. Başkentlilerden, tatile gitmeden önce yangın ve su baskınlarına neden olabilecek unsurlara karşı gerekli önlemleri almalarını isteyen Kurumlu, özellikle prizde elektrikli cihazların bırakılmaması gerektiğini söyledi. Kurumlu, yaşanan yangınların en önemli nedenin, ihmal ve tedbirsizlik olduğuna dikkat çekti.
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Ankara İtfaiyesi’nden tatil ve bayram uyarısı
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