Ankara’yı asla ihmal edemeyiz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, önceki gün oynanan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği'nin Ankaragücü'nü 2-0 yenip kupayı kazandığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkentin köklü kulüplerini görmek istediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Gençlerbirliği ve Ankaragücü takımlarını sezon başlamadan önce yakından görmek istedim. İstanbul takımları da Anadolu'da oynayan takımlar da hepsi bizim takımlarımız. Oynanan oyun kalitesi ve temposunu görmek istedim. Ama görünen o ki, sezon başı tabii ve yoğun tempoda çıkıyor. Takımlar ve oyuncular henüz daha hızlı oynanan oyuna geçmedi ama zamanla iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MAÇLAR IÇIN KESINLIKLE ANADOLU'YA ÇIKACAĞIZ"

Güneş, "Ankara ülkenin başkenti, Türkiye'yi Ankara yönetiyor" diyerek, şöyle konuştu: "Ankara'yı geride tutmayın. İstanbul daha kalabalık daha hareketli ama Ankara'ya geldiğimiz zaman etkin bir şekilde insanlarla karşılaşıyoruz. Resmi maç yapmak zorunda kalıyoruz, bunun üçünü İstanbul'da yapacağız ama daha sonra Anadolu'nun birçok yerinden talep var. Ankara'da da niye olmasın? Dediğim gibi hazırlık maçları az sayıda tutuluyor. Onları da yeri geldiği zaman açıklarız. Ama kesinlikle Anadolu'ya açılacağız. Başkentimizi de ihmal etmeyeceğiz." 'Lig planlaması yaparken biz de içinde olarak konuştuk, 3 haftalık sürenin kafi geleceğini düşündük' diyen tecrübeli teknik adam, her geçen sayısı artan Avrupa'daki Türkler için de konuştu:

"AVRUPA'DAKİLERİ DE YAKINDAN IZLIYORUZ"

"Avrupa'da oynayan oyuncularımız da var. Onların da ligleri erken başlayanlar var, bizimle başlayanlar var. Dolayısıyla Andorra, Moldova maçına hazır oluruz diye bekliyoruz. Hedefimiz ilk 3 maçı kazanıp Fransa'yla final maçı yapabilmekti, inşallah tekrar o başarıyı yakalarız ama önce önümüzdeki engelleri geçmeliyiz."