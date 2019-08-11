Başkentte klima hortumu patlayan otobüs korkuttu

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klima hortumu patlayan yolcu otobüsü yürekleri ağza getirdi. Ankara - İzmir seferini yapan yolcu otobüsünün Ankara çıkışı Zırhlı Birlikler mevkiinde klima hortumu yandı. Otobüs içerisinden çıkan dumanları gören yolcular panik içerisinde otobüsü terk etmeye çalıştı. Otobüsten indikten sonra yanan klima hortumu, klima gazının sıkışmasından dolayı patladı. Yaşanan olay büyük paniğe yol açarken, otobüste küçük çaplı maddi hasar oluştu. Otobüsteki yolculardan olan ve İzmir'e seyahat eden Burhan Buldu, otobüs çalışanlarını hareket etmeden uyardıklarını belirterek, "Hareket halindeyken dumanlar çıkmaya başladı otobüsün arkasından, vatandaşlar isyan ettiler otobüsü durdurduk. Patlama sesi geldi" diye konuştu.