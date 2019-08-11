Çankaya’da çöpler bir gece toplanmadı, konteynırlar doldu

ÇANKAYA Belediyesi Temizlik İşçileri Perşembe gecesi eylem kararı aldı iş bıraktı, çöpler bir gün toplanmadı. 1 gün süren eylemin ardından işçiler tekrar işlerinin başına döndü. Çankaya Belediyesi temizlik işçileri DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile belediye arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerini protesto ederek eylem kararı aldı. Perşembe gecesi iş bırakan işçiler Çankaya ilçesindeki çöpleri toplamayarak, belediye'nin Mühye'deki şantiyesinde eyleme başladı. Park ve Bahçeler ile çevre temizliği işçileri göreve çıkmayınca Çankaya'daki çöp konteynırları doldu taştı. İşçiler DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile Çankaya Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesinin gece yarısı uyuşmazlıkla sonuçlandığını öğrenince eylemi sonlandırma kararı aldı.

ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Kendilerine istemedikleri bir sözleşmenin dayatıldığını öne süren işçiler toplu sözleşmeden doğan haklarının gasp edilmeye çalışıldığını belirterek gece işi bıraktı. Gece göreve çıkan işçilerin çöp toplama araçlarının geri döndüğünü ve Çankaya ilçesindeki katı atıkların toplanmadığını ifade ettiler. Park ve bahçe ile çevre temizliğinde çalışan işçiler sabah mesaiye çıkmadılar. Hal böyle olunca cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. Her köşe başında bulunan çöp konteynırlarından taşan çöpler işçilerin eylemi bırakmasıyla son buldu. Taşan çöpler dün gece toplandı.