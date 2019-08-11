G.Birliği’ne Brezilyalı stoper

SÜPER Lig ekibi Gençlerbirliği, sezonun başlamasına az bir süre kala bir transferi daha bitirdi. Başkent temsimcisi, 25 yaşındaki Flavio da Silva Ramos ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Portekiz'in Feirense takımında forma giyen savunma oyuncusunu Gençlerbirliği kulübü, satın alma opsiyonuyla kiraladığı ismi kadrosuna kattı.
1994 yılında Brezilya'da doğan futbolcu, kariyerine Nautico'da başladı. Daha sonra yine ülkesinde Paysandu forması giyen stoper, son olarak geçen yıl Portekiz'de Feirense ile sezonu tamamladı.