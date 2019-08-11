G.Birliği’ne Brezilyalı stoper

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SÜPER Lig ekibi Gençlerbirliği, sezonun başlamasına az bir süre kala bir transferi daha bitirdi. Başkent temsimcisi, 25 yaşındaki Flavio da Silva Ramos ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.1994 yılında Brezilya'da doğan futbolcu, kariyerine Nautico'da başladı. Daha sonra yine ülkesinde Paysandu forması giyen stoper, son olarak geçen yıl Portekiz'de Feirense ile sezonu tamamladı.