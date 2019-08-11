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ailesinin parçası olmak güzel

Giriş Tarihi: 11.8.2019
‘Halkbank ailesinin parçası olmak güzel
VOLEYBOL Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, milli libero Volkan Döne'yi transfer etti. Sezon öncesi transfer ile kadro yapılandırma çalışmaları kapsamında 1,83 metre boyunda ve 85 kilo ağırlığındaki milli libero Volkan Döne, "Başarılarla dolu bir sezon istiyorum. Öncelikle Halkbank ailesinin bir parçası olmak beni çok mutlu etti. Kulübümüzün hedefleri her zaman en üst düzeyde başarılı olmak ve kupalar kazanmak" ifadelerini kullandı. Yetenekli oyunculardan kurulu kadronun başarısı için saha içi ve dışında elinden geleni yapacağını aktaran Volkan, "Özellikle genç sporculara, oyun disiplini, mücadele ve oyun azmi gibi temel parametrelerdeki deneyimlerimi teknik heyetimizin bilgisi dahilinde aktarmayı kendime görev edindim. Teknik ekibimizle birlikte elimizden geleni yapıp, Halkbank'a yakışır bir başarı yakalamak için ter dökeceğiz" dedi.
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‘Halkbank ailesinin parçası olmak güzel
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