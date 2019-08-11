Yaralı güvercine anında müdahale

ENGIN Şiddetli (37) adlı vatandaş sosyal medya üzerinden Başkan Turgut Altınok'a, "Sayın başkanım bir güvercin kanadı kırılmış uçamıyor, her yeri aradım yardım etmiyorlar, bir yardımcı olursanız" yazarak güvercin için yardım istedi. Başkan Altınok'un talimatıyla önce vatandaşın adres bilgilerine ulaşılarak irtibata geçildi. Ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler anında harekete geçerek Ufuktepe Mahallesi'ndeki yaralı güvercini alarak kliniğe götürdüler.

"HİZMETTE ÇOK HIZLI"

Bu kadar hızlı bir müdahale karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Engin Şiddetli, "Sabah 08.30'da iş yerimize geldiğimizde kapının önünde yaralı güvercini gördük. Kanatları kırılmıştı, suyunu ve yemini verdikten sonra birkaç yere haber verdik, sadece Başkanımız Turgut Altınok duyarlı davranarak anında ekipleri yolladı, çok teşekkür ediyorum" dedi. Bağlum'daki hayvan barınağına götürülen güvercine yapılan ilk müdahalede ayağı ve kanadında kırık tespit edildi. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra doğaya salınacak güvercinle ilgili Veteriner Hekim Said Reşad Kanmaz şu bilgileri verdi: "Kuşumuz kedi kapması sonucu kanadından ve ayağında yara almış, röntgen görüntülerine bakacağız, gerekli tetkik ve tedavileri uygulayacağız, inşallah sağlıklı bir şekilde özgür hayatına devam edecek."

ŞİDDETLİ'YE TEŞEKKÜR

Duyarlılığı için Engin Şiddetli'ye teşekkür eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yeryüzündeki bütün canlılara muhabbetle yaklaşmak, insan için bir vicdan borcudur. Hayvanlara zulmetmek ise kıyâmette karşımıza çıkacak ağır bir vebâldir. Dünya ve nimetlerinde diğer canlıların da hakkı vardır. Onların hakkını korumak ve gözetmek lazım. Engin kardeşime duyarlılığı için teşekkür ediyorum, güvercinimizin tedavisi devam ediyor, inşallah en kısa sürede iyileşecek ve tekrar sağlıklı bir şekilde uçabilecek" dedi.