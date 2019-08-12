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Anne-oğul öldü baba-oğul yaralı

Nallıhan’da, otomobilin park halindeki traktöre arkadan çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Anne-oğul öldü baba-oğul yaralı
Kaza, gece saatlerinde Nallıhan-Eskişehir karayolunun Aşağı Bağlıca Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Efrail Arol yönetimindeki otomobil, iddiaya göre arızalanarak duran Aygün Mutlu'ya ait traktöre arkadan çarptı. Kazada anne Derya Arol (34) ile oğlu Efekan Arol (14) olay yerinde hayatını kaybederken, baba Efrail Arol ve ailenin diğer oğlu Kadir Arol ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Efrail Arol'un durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Anne-oğul öldü baba-oğul yaralı
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