Babam Aşık Veysel

HALK ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Zehra Başer (84), kaldığı yaşlı bakımevinde babasını anlattı. Yaklaşık 1 ay önce bakımevine yerleşen Zehra Başer, "Çocuklarının saçlarını tarar, boylarını ölçerdi. Bizimle her zaman oyun oynardı. 'Gelin çocuklar halay çekelim' derdi. Türkü söylerdik biz, o da dönerdi, yüreğiyle görürdü. Aklına şiir geldiği zaman yazdırırdı babam" dedi.

'ONDAKİ İTİBAR KİMSEDE YOKTU'

Zehra Başer, babası Aşık Veysel'in her zaman örnek olmaya çalıştığını kaydederek "Evimizin altında bir bahçe vardı. Orayı her sene eker biçerdi. Bir tufan gelirdi, alır gider dümdüz ederdi. Köylü toplanır gelir yardım ederdi. Ondaki itibar kimsede yoktu. Hınca hınç dolardı evimiz. Çok akıllı insandı babam. Bize çok sahip çıkardı. 1'inci ayda köyden çıkardı. Hasanoğlan'da öğretmenlik yapardı. Annem 6 çocukla evde kalınca mektup yazdırıyor babama gönderiyor. Babamın eline mektup geçiyor. Ama müdür gitmesi için izin vermiyor. Babam da akşam oturuyor müdüre bir mektup yazıyor diyor ki 'Yine mektup aldım gül yüzlü yardan, özletme yolları gel diye yazmış'. Müdürün yatağına bırakıyor mektubu. Okuyunca 'Aşık sabahtan sen git' diyor müdür" diye konuştu. Zehra Başer, babası Aşık Veysel'in gönlüyle gördüğünü ifade ederek, "Babamın türkülerinin hepsini biliyordum; ama unuttum. Burada arkadaşlarla söylüyoruz. Babam içine çok kapanıktı. Bir sırrı 70 sene saklar kimseye demezdi. Çok akıllı bir insandı. Yüreğiyle görürdü" dedi.