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Başkan mezarlık ziyaretinde

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Başkan Süleyman Acar mezarlık ziyaretinde
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ilçe mezarlığını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Acar, İlçe kabristanına ziyarete gelen vatandaşlarla sohbet ederek kurban bayramlarını kutladı. Acar, "Bayramın coğrafyamıza ve ülkemize huzur, barış ve esenlikler getirmesini diliyoruz, bayramlar hiç şüphesiz birliğin beraberliğin birlikteliğin zirve yaptığı günlerdir. İnşallah her daim bütün günlerimizin bayram olması dileğiyle herkese tekrardan hayırlı bayramlar dilerim" dedi. Acar'ın ziyaretinde annesi Emine Acar, eşi Rabia Acar ve çocukları da yanındaydı.
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Başkan Süleyman Acar mezarlık ziyaretinde
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