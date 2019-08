Bayramda et tüketimi sonrası alerji uyarısı

BUGÜN NELER OLDU

tüketimi sonrasında yaşanabilecek kaşıntı, deride kızarıklık, karın ağrısı ve ishalin et alerjisinden kaynaklanabileceği bildirildi. Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği (AİD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda et tüketimiyle gıda alerjilerinde de artış yaşandığını söyledi. Erkekol, gıda alerjilerinin çocukluk dönemi hastalığı gibi görülse de et alerjilerinin özel bir durumu olduğunu ve erişkinlerde de sık görülen alerjiler arasında yer aldığını belirtti. İki grup et alerjisi olduğunu anlatan Erkekol, bunlardan birisinin özellikle süt alerjisi olan çocuklarda görüldüğünü kaydetti. Erkekol, "Süt alerjisi olan her 5 çocuktan birinde sığır eti tüketimi ile birlikte et alerjisi ortaya çıkabiliyor. Et tüketiminden yarım saat sonra ortaya çıkan alerjide daha çok kaşıntı, kızarıklık, nefes darlığı, burun akın-