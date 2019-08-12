Cezaevinde kurban kesımı

BUGÜN NELER OLDU

hükümlülerce yetiştirilenkurbanlıkların kesimiAnkara Açık Ceza İnfazKurumunda gerçekleştirildiAdalet Bakanlığıİşyurtları Kurumu bünyesindeeğitim verilen hükümlüler tarafındanNiğde Açık Ceza İnfazKurumu İşyurdu Müdürlüğündeyetiştirilen ve Ankara Açık Cezaİnfaz Kurumunda satışa sunulankurbanlıklar, bayramın ilk günündeyapılan kesimle sahiplerine teslimedildi. Kurban kesim organizasyonusorumlusu ve İşyurtları HakimiErkan Ataklı, yaklaşık 18 yıldır yapılarakgelenekselleşen kurban satış vekesim organizasyonunda hükümlülerehayvan yetiştiriciliği ve kasaplık eğitimlerininverildiğini ve bunun AdaletBakanlığı mensupları ile hükümlüler açısındanönemli bir sosyal faaliyet olduğunusöyledi.Kurban organizasyonunun bu yılAnkara, Niğde, Narman, Dalaman, Foçave Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumlarıİşyurdu Müdürlüklerinde gerçekleştirildiğinibelirten Ataklı, Ankara'daki organizasyonda150 personel ile 200 hükümlününgörev aldığını ifade etti. Ankara Açık İnfazKurumu Şaşmaz Yerleşkesindeki kurbankesimi ve satışı için bu yıl 190 büyükbaş,550 küçükbaş hayvanın kesilmesininplanlandığını ifade eden Ataklı, sürecin enbaşından beri veteriner hekimlerce takip