Cezaevinde kurban kesımı

CEZAEVINDE
hükümlülerce yetiştirilen
kurbanlıkların kesimi
Ankara Açık Ceza İnfaz
Kurumunda gerçekleştirildi
Adalet Bakanlığı
İşyurtları Kurumu bünyesinde
eğitim verilen hükümlüler tarafından
Niğde Açık Ceza İnfaz
Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde
yetiştirilen ve Ankara Açık Ceza
İnfaz Kurumunda satışa sunulan
kurbanlıklar, bayramın ilk gününde
yapılan kesimle sahiplerine teslim
edildi. Kurban kesim organizasyonu
sorumlusu ve İşyurtları Hakimi
Erkan Ataklı, yaklaşık 18 yıldır yapılarak
gelenekselleşen kurban satış ve
kesim organizasyonunda hükümlülere
hayvan yetiştiriciliği ve kasaplık eğitimlerinin
verildiğini ve bunun Adalet
Bakanlığı mensupları ile hükümlüler açısından
önemli bir sosyal faaliyet olduğunu
söyledi.
Kurban organizasyonunun bu yıl
Ankara, Niğde, Narman, Dalaman, Foça
ve Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumları
İşyurdu Müdürlüklerinde gerçekleştirildiğini
belirten Ataklı, Ankara'daki organizasyonda
150 personel ile 200 hükümlünün
görev aldığını ifade etti. Ankara Açık İnfaz
Kurumu Şaşmaz Yerleşkesindeki kurban
kesimi ve satışı için bu yıl 190 büyükbaş,
550 küçükbaş hayvanın kesilmesinin
planlandığını ifade eden Ataklı, sürecin en
başından beri veteriner hekimlerce takip