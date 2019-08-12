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Cezaevinde kurban kesımı

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Cezaevinde kurban kesımı
CEZAEVINDE hükümlülerce yetiştirilen kurbanlıkların kesimi Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirildi Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu bünyesinde eğitim verilen hükümlüler tarafından Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde yetiştirilen ve Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumunda satışa sunulan kurbanlıklar, bayramın ilk gününde yapılan kesimle sahiplerine teslim edildi. Kurban kesim organizasyonu sorumlusu ve İşyurtları Hakimi Erkan Ataklı, yaklaşık 18 yıldır yapılarak gelenekselleşen kurban satış ve kesim organizasyonunda hükümlülere hayvan yetiştiriciliği ve kasaplık eğitimlerinin verildiğini ve bunun Adalet Bakanlığı mensupları ile hükümlüler açısından önemli bir sosyal faaliyet olduğunu söyledi. Kurban organizasyonunun bu yıl Ankara, Niğde, Narman, Dalaman, Foça ve Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumları İşyurdu Müdürlüklerinde gerçekleştirildiğini belirten Ataklı, Ankara'daki organizasyonda 150 personel ile 200 hükümlünün görev aldığını ifade etti. Ankara Açık İnfaz Kurumu Şaşmaz Yerleşkesindeki kurban kesimi ve satışı için bu yıl 190 büyükbaş, 550 küçükbaş hayvanın kesilmesinin planlandığını ifade eden Ataklı, sürecin en başından beri veteriner hekimlerce takip
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Cezaevinde kurban kesımı
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