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Çubuk’ta zincirleme : 1 ölü, 2 yaralı

Çubuk’ta , 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 12.8.2019
Çubuk’ta zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
KAZA, Çubuk-Şabanözü karayolunda meydana geldi. Oyumiğde Mahallesi'ndeki mezarlık ziyaretinin ardından Ankara'ya dönen ailenin içinde bulunduğu Seyit Ahmet Kaynamazoğlu yönetimindeki otomobil, önündeki traktörü sollarken Sinan Usta yönetimindeki otomobil, Ömer Acısu yönetimindeki hafif ticari araç ve sürücüsü tespit edilemeyen traktörle çarpıştı. Hurda yığınına dönen otomobildeki Fadime Kaynamazoğlu (56) hayatını kaybederken, eşi Seyit Ahmet Kaynamazoğlu ve torunu Enes Kaynamazoğlu yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Çubuk-Şabanözü karayolu, kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Kazaya karışan traktör sürücüsünün aracıyla birlikte kaçtığı belirtildi.
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Çubuk’ta zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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